С течением времени их лезвие может потерять остроту из-за постоянного использования, но есть простой и безопасный способ подточить ножницы прямо дома, не тратя много времени и денег на профессиональные услуги.
Быстрый и эффективный метод подтачивания ножниц
Сохраните Безопасность
Прежде всего убедитесь, что работа с ножницами будет безопасной. Используйте рабочие перчатки, чтобы избежать порезов, и убедитесь, что ножницы принадлежат вам.
Проверьте Направление Лезвия
Перед тем как начать подтачивание, проверьте направление лезвия ножниц. Обычно лезвия сближены друг с другом в точке слияния. Обратите внимание, чтобы понять, как нужно держать лезвия во время подтачивания.
Используйте Заточочный Камень
Заточочный камень – это эффективный инструмент для подтачивания ножниц. Перед использованием замочите камень в воде на несколько минут. Удерживайте ножницы так, чтобы лезвия соприкасались между собой, и ведите ими по заточному камню, совершая несколько повторяющихся движений.
Применяйте угловую технику
При подтачивании выберите угол, который будет оптимальным для вашего случая. Обычно 20-25 градусов – это идеальный угол для обеспечения острого лезвия.
Проверьте Остроту
После нескольких движений заточным камнем проверьте остроту ножниц. Осторожно проверьте их на бумаге или тонком картоне. Если они легко и чисто режут материал, то вы выполнили задание правильно.
Читайте также:
Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы
В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно