Зимнее солнцестояние в одном из полушарий Земли происходит, когда это полушарие максимально отклонено от Солнца и получает меньше всего дневного света.

Размышляя о временах года, важно понимать, что существуют солнцестояния и равноденствия.

Равноденствие — это день, когда дневное и ночное время становятся равными, тогда как солнцестояние — это день, который является либо самым длинным, либо самым коротким днем ​​в году.

Зимнее солнцестояние состоится 22 декабря 2023 года, следующее произойдет 20 июня 2024 года.

С астрономической точки зрения зимнее солнцестояние знаменует начало зимы. В этот день у нас самый короткий день и самая длинная ночь.

С древних времен люди придавали большое значение зимнему солнцестоянию и отмечали его различными праздниками и ритуалами.

В каждой культуре существует свой способ празднования зимнего солнцестояния.

Во время солнцестояния может быть холодно или снежно, или и то, и другое, в зависимости от того, где вы живете. Приятная прогулка или день катания на санках могут скрасить любой день, даже если этот день длится всего 8 часов 46 минут.

Возможно, на улице немного тоскливо и мало дневного света. Итак, возьмите кофе и сладкое угощение — возможно, даже со своей лучшей подругой — и начните день заново, что поможет вам легче вступить в пятницу и насладиться красивым ранним закатом .

Точно так же, как это влияет на людей — вы можете заметить, что ваша кошка или собака спят немного больше, чем обычно, и немного менее активны. Во время зимнего солнцестояния мы получаем наименьшее количество солнечного света, поэтому склонны больше спать и чувствовать себя менее энергичными, как и наши домашние животные.

Существует даже состояние, называемое сезонным аффективным расстройством , при котором у людей каждый год проявляются симптомы депрессии в одно и то же время

Источник: starwalk.

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