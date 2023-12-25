В результате полученной повестки на июнь 2023 года он игнорировал вызов.

Мужчину на Черниговщине осудили за отказ от мобилизации. Он аргументировал свое решение советом брата и "истерикой ребенка". Эта информация была опубликована в решении Куликовского районного суда Черниговской области.

В мае 2023 года мужчина появился в военкомате и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его ограниченно пригодным для службы в армии. В результате полученной повестки на июнь 2023 года он игнорировал вызов.

На суде осужденный житель Черниговщины признал свой отказ от армейской службы, указав, что раньше избегал службы из-за проблем со зрением. Однако на этот раз, отметив его ограниченную пригодность, он решил не отозваться на вызов из-за "истерики ребенка". и рекомендации брата не идти служить.

Суд учел негативную характеристику подсудимого от местного поселкового совета, которая указала, что он "не работает, живет на временных подработках, приводит антисоциальный образ жизни и неоднократно становится объектом жалоб в поселковый совет".

Кроме того, мужчина является объектом наркологического учета и привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Суд признал вину мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему три года лишения свободы. Указано, что этот вердикт может быть обжалован в апелляционном суде.

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