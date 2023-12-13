Тарологиня Людмила Хомутовская предупредила, что в день солнцестояния россияне будут обращаться к сильным воинственным духам, чтобы они помешали Украине.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

День солнцестояния почти совпадает с нашим Рождеством. Планируют ли наши враги проводить обряды против Украины в эти дни? Если да, то какие?

Да, планируют. Здесь вообще какая-то система есть, все идет по плану, по плану Императора. Так что там есть какая-то система и они это сделают. Уж и так понятно, с чем они будут работать, аркан Смерть, с миром мертвых, миром неживых, миром духов.

Это обращение именно к каким-то сильным воинственным духам, опять же, приносить жертвы, все это будет идти через огонь, через обстрелы. Так что, к сожалению, где-то там они должны активизироваться.

Что нам необходимо сделать, чтобы нейтрализовать этот обряд и влияние этого обряда?

Туз жезлов, Королева жезлов и Паж мечей. Прежде всего нужно понимать, что это все обряды, вообще работающие на огне. Мы можем жечь огни. Есть такое, что полено жгут в огне, это символизирует, что я включаю свет в своем доме и я подключаюсь к своим предкам, к жившим перед нами, зажигаю полено и говорю, что жизнь будет идти дальше.

Люди, которые работают с огнем, знают это, а мы, украинцы, должны хотя бы свечу зажечь или полено и обратиться именно к нашим воинам, обратиться к женщинам, Королева жезлов, к женщинам, которые воевали, к нашей матери Земли, которая может нас защитить и поставить противовес. Насколько я понимаю, оно сработает, потому что будет друг против друга, несмотря ни на что.

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