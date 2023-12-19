Пенсия в Украине, пошаговая инструкция по прохождению видеоверификации пенсионеров на портале Пенсионных услуг предоставили украинцам.

Эксперты youtube-канала "Банковский клуб" рассказали, как пройти видеоверификации с помощью портала пенсионных услуг.

Портал пенсионного фонда – первая ссылка в Google.

На сайте выбираем раздел, который надается идентификация в режиме видеоконференцсвязи, где появится окно для заполнения - там нужно

заполнить коротко свою информацию, добавить файлы и отправить заявку в Пенсионный фонд.

Для видеоверификации пенсий в Украине подойдет идентификационный код, документ, удостоверяющий личность, паспорт, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство, трудовая книжка, ID паспорт, паспорт нерезидента Украины и т.д.

Далее указываем телефон, адрес электронной почты, ставим галочку на получение сообщения от пенсионного фонда, далее способ проведения видеоидентификации выбираем, например, через Telegram.

Выбираем вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видео идентификациипенсий в Украине.

Если же вы можете общаться напрямую, беспрепятственно, выбирайте дальше, что нам нужно это загрузить документ, который вы указали, например, паспорт.

После того, как вы заполнили все данные - направляем заявку в Пенсионный фонд, где сверят данные для получения пенсий в Украине, которые мы указали и если человек нуждается в видеоверификации, то эта заявка проходит дальше и нам на электронный адрес, который мы указали приходить письмо с датой видеоверификации.

Если верификацию для пенсий в Украине вам не нужно проходить, то закрываете это окно и не нужно его проходить. Если же нужно, то все данные эта форма примет и отправит вам на почту ту, которую вы указали.

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