Только чистое зеркало создает ощущение пространства и светлости в наших домах, важно периодически поддерживать эту чистоту

Когда на поверхности зеркала появляются различные пятна, кажется, что любые средства для мытья бесполезны. Но не нужно отчаиваться, ведь существует хитрый домашний лайфхак, который поможет вам сделать зеркала блестящими без использования специальных средств.

Попробуйте применить уксус - это один из самых эффективных и доступных средств для мытья зеркал. У средства есть антисептические и очищающие свойства, которые довольно эффективно помогают избавляться от всякого рода загрязнений и жира.

Сначала смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе. Распылите эту смесь на поверхность зеркала и оставьте на несколько секунд. После чего мягкой тряпкой или газетой аккуратно протрите зеркало.

Круговыми или вертикальными движениями в зависимости от ваших предпочтений протрите зеркало. Будет заметно, как уксус с завидной легкостью растворяет жир и пятна, оставляя за собой вычищенное до блеска зеркало.

В случае если на поверхности зеркала есть еще следы воды или известняковые отложения, можно применить лимонный сок. Необходимо смешать лимонный сок с водой в соотношении 1:1 и распылить на зеркало. Лимонная кислота успешно растворяет известняковые отложения и убирает от воды следы, при этом еще и оставляет приятный запах.

Не стоит забывать о важном, но простом моменте – регулярно вытирайте поверхность зеркала насухо, чтобы не оставлять водяных пятен или полос. Также этот лайфхак будет идеально подходить для мытья окон и других стеклянных поверхностей в доме.

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