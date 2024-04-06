Убедитесь, что наточный камень или стержень чист и сух. Также подготовьте мягкую губку или полотенце и воду. Позже смочите наточный камень в воду в течение 5-10 минут, чтобы он насытился влагой. Также смочите лезвие вашего ножа.

Расположите мягкую губку или полотенце на ровной поверхности, к примеру, на кухонном столе. Поставьте на нее намоченный наточный камень.

Держа нож под углом около 20 градусов к камню, проведите лезвие вдоль камня, выполняя круговые или прямые движения. Помните, что каждая сторона лезвия требует отдельной наточки.

После нескольких минут точения проверьте остроту ножа, аккуратно пронизывая его вдоль пальца. Если же нож оставляет следы на пальце, он уже готов.

После завершения самого процесса снова смочите наточный камень и промойте нож. Важно обеспечить, чтобы нож был полностью сухим перед его использованием.