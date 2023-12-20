Пересчет пенсии в Украине с 1 января 2024 года не будет, когда стоит его ожидать в 24-м году.

Эксперты youtube-канала "Банковский клуб" рассказали, что в январе 24-го года украинцам обещают увеличение прожиточного минимума, предусмотрено это законом о госбюджете на 2024 год.

По словам специалистов, обычно вместе с прожиточным минимумом росли и минимальные пенсии в Украине и надбавки к ним, но в следующем году это правило изменится.

В начале ноября текущего 23-го года Верховная Рада приняла закон "о госбюджете на 2024 год", предусматривающий увеличение прожиточного минимума с 1 января 24-го года.

Из-за увеличения прожиточного минимума обычно производится автоматический перерасчет минимальных пенсий в Украине и всевозможных надбавок к ним.

Но в пункте восемь заключительных положений проекта закона о бюджете на следующий 24й год указано следующее - установить, что перерасчет, пенсии в Украине, надбавок повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц установленного законом на 1 января 2024 г. года – проводится с 1 марта 2024 года вместе с осуществлением ежегодной индексации пенсии в Украине.

То есть ни одного перерасчета пенсии с 1 января 24 года не будет – это нововведение в конце ноября утвердили окончательно.

Минимальные пенсии в Украине и надбавки, зависящие от прожиточного минимума, перечислят только в марте 24 года, тогда же должна состояться и общая индексация пенсии.

В таких обстоятельствах небольшой перерасчет с 1 января 24 года может затронуть только тех, чья пенсия зависит от минимальной зарплаты, которая также должна вырасти. частично это лица старше 65 лет с полным стажем и некоторые "чернобыльцы" а вот рост прожиточного минимума – увеличение пенсии – отныне не гарантирует.

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