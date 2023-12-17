СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая наводила удары врага на позиции защитников возле Запорожья.

Как сообщает прессслужба СБУ, по координатам предательницы оккупанты пытались ударить по местам базирования защитников.

Врага интересовала временная дислокация подразделений ВСУ, вовлеченных в контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

СБУ установила местонахождение вражеской информаторки и задержали ее дома в поселке возле Запорожья.

Оказалось, что фигурантка с начала полномасштабного вторжения России поддерживала преступные действия оккупантов.

Полученные данные о защитниках предательница передавала врагу через мессенджер.

Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон, используемый для передачи информации.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование.

К слову, украинку поймали на преступлении в районе Бахмута.

Задержанный передавал оккупантам координаты временных местоположений и маршруты движения десантных подразделений Вооруженных сил Украины на направлении передовой.

По данным следствия, эта женщина, ставшая информатором, является жительницей прифронтового города Константиновка.

Злоумышленница остается под стражей и ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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