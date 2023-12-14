Церковный праздник 14 декабря по новому календарю вспоминают четырех великомучеников - Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

В народном календаре 14 декабря называют Филимонов день.

У святых Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха издавна принято просить укрепить веру и дать сил вынести жизненные невзгоды.

Соблюдающим пост в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом.

В народе Филимонов день наши предки считали одним из самых опасных в году.

Издавна верили, что 14 декабря гуляет нечисть, поэтому все остерегались встречи с ней.

Для того, чтобы отпугнуть нечистую силу - необходимо умыться с утра и сделать уборку в доме , ведь там, где порядок - зло не проникнет.

Праздник 14 декабря по старому стилю - день памяти святого Наума, одного из 12 малых пророков.

Существуют и запреты 14 декабря, например, не нужно есть во время чтения - можно съесть все знания.

Нельзя оставлять книгу открытой - вся информация из головы вылетит.

Не стоит смотреть в зеркало во время подписания важных документов - договоренности окажутся пустыми.

Также в этот день лучше не выходить из дома после заката, ведь в это время по улицам может гулять нечисть.

Народные приметы 14 декабря:

Если звезды на небе в эту ночь переливаются - скоро будет метель.

Глухо слышится собачий лай - к сильному снегу

День выдался теплым - значит зима будет теплой.

Источник: Униан.

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