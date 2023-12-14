В народном календаре 14 декабря называют Филимонов день.
У святых Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха издавна принято просить укрепить веру и дать сил вынести жизненные невзгоды.
Соблюдающим пост в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом.
В народе Филимонов день наши предки считали одним из самых опасных в году.
Издавна верили, что 14 декабря гуляет нечисть, поэтому все остерегались встречи с ней.
Для того, чтобы отпугнуть нечистую силу - необходимо умыться с утра и сделать уборку в доме , ведь там, где порядок - зло не проникнет.
Праздник 14 декабря по старому стилю - день памяти святого Наума, одного из 12 малых пророков.
Существуют и запреты 14 декабря, например, не нужно есть во время чтения - можно съесть все знания.
Нельзя оставлять книгу открытой - вся информация из головы вылетит.
Не стоит смотреть в зеркало во время подписания важных документов - договоренности окажутся пустыми.
Также в этот день лучше не выходить из дома после заката, ведь в это время по улицам может гулять нечисть.
Народные приметы 14 декабря:
Если звезды на небе в эту ночь переливаются - скоро будет метель.
Глухо слышится собачий лай - к сильному снегу
День выдался теплым - значит зима будет теплой.
Источник: Униан.
Последние новости:
Рождественский пост в 2023 году по новому церковному календарю: украинцы высказали мнение.
Как сообщала Politeka, праздник Покрова в 2023 году по новому календарю: украинцы выразили мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.