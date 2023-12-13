По данным видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, военнослужащий отчетливо выражает свою личную неприязнь к священнику при обсуждении похорон своего сына, а также военнослужащего. Видео опубликовали в сети.

Событие произошло 12 декабря в селе Дулебы Стрыйского района Львовской области. В видео мужчина в военной форме агрессивно взаимодействует со священником, угрожает ему и выражает намерение привезти его в Территориальный центр конверсии (ТЦК) силой, или же забрать его сына.

Кажется, что священник и военнослужащий знакомы, и у военного может быть какое-то оскорбление в адрес священника. Сам военнослужащий отмечает, что недавно потерял сына, а также военнослужащего.

В ходе агрессивного общения военный оскорбил священника и угрожал ему, ухватив его за горло, указывая, что он не простит священнику оскорбление, которое тот выразил во время похорон его сына.

"Ты моего сына, с*ка, опозорил, п**ар. Ты как его хоронил у меня во дворе, что ты ему говорил – "раб божий". Звание не умел сказать, п***рюга. И не дай бог, ты не приедешь в пятницу в Яворов. Я приеду с пацанами и заберу тебя. Будешь в Яворове, тебе там дадут все. А тут даже не надейся и никого не проси. Ты уже свое съел. Не хочешь ты – я твоего сына заберу, зятя уберу. А ты сиди здесь, шикуй", – продолжил мужчина в военной форме.

Как стало известно после служебной проверки инцидента, в процесс работы ТЦК вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю.

Также добавили, что действия военнослужащих были правомерными, повестка была выписана заранее.

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