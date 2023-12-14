На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить нежный и вкусный печеночный торт.

Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

500 г куриной печени

170 г муки

250 мл молока

5 яиц

1 луковица

2 г соды

150 г йогурта

соль, перец – по вкусу

растительное масло для жарки

Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская хорошо промывает печень, зачищает ее от пленок и дважды прокручивает на мясорубке или перебивает в комбайне. Лук натираем на терке.

К печеночному фаршу добавляем молоко, яйца, муку, натертый лук и соду, солим и перчим по вкусу и перемешиваем все до однородности. Консистенция готовой массы будет похожа на тесто для блинов.

На хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, выпекаем коржи для печеночного тортика.

"Нужно приспособиться, ведь коржи для печеночного торта большего диаметра переворачивать и снимать со сковороды несколько сложнее", – объясняет звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

Готовые коржи перемазываем йогуртом и формируем торт. Сверху звезда "Зважені та щасливі Марина Боржемская украшает печеночный торт просто измельченной зеленью, но вы можете фантазировать.

Чтобы торт пропитался и охладился, отправляем его на 2-3 часа в холодильник, а затем можно нарезать и смаковать.

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