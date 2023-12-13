На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась проверенным рецептом одного из любимых украинских блюд – вареников.

Для теста звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

мука цельнозерновая – 500 г

вода (кипяток) – 300 мл

сливочное масло – 50 г

соль – 0,5 ч.л.

Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская растапливает в кипятке кусок сливочного масла, добавляет соль и перемешивает. Постепенно по частям добавляем муку, осторожно перемешивая тесто лопаткой.

Когда тесто достаточно загустеет, выкладываем его на припыленный мукой стол и вымешиваем руками 7-10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем 30-40 минут при комнатной температуре.

Для начинки звезда"Взвешенные и счастливые" Марина Боржемская предложила использовать чернику (около 500 г).

"Но для этого теста подходит любая начинка – как соленая, так и сладкая: грибы, тушеная капуста, картофель, вишни и прочее. Фантазируйте!", – подчеркнула Марина Боржемская из "Зважені та щасливі".

Раскатываем тесто, с помощью стакана или чашки вырезаем кружочки, в каждый выкладываем по 1 ч.л. черники, а также добавляем немного сахара. Крахмал к чернике добавлять не нужно. Лепим вареники и отвариваем их в кипящей воде в течение 5 минут.

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