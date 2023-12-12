На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить невероятно вкусный ягодный пирог с йогуртовым суфле.

Рецепт достаточно прост. Для приготовления теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

220 г муки

130 г сливочного масла 82%

3 желтка

50 г сахарной пудры

5 г разрыхлителя

соль

Для ягодной начинки:

200 г свежих или замороженных ягод (например, малина и черника)

20 г сахара

15 г кукурузного крахмала

Для йогуртового суфле:

350 г белого йогурта жирностью 3%

3 белка

100 г сахара

40 г кукурузного крахмала

ваниль или ванильный сахар

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит тесто. Смешиваем сухие ингредиенты (мука, разрыхлитель, сахарная пудра и соль) и выкладываем их в большую плоскую емкость. Сюда же натираем сливочное масло на мелкой терке и перемешиваем все до состояния крошки. Затем добавляем желтки и замешиваем тесто.

Тесто звезда "Мастер Шеф" Глинская делит на две части - 1/4 и 3/4. 1/4 теста заворачиваем в пищевую пленку и кладем в морозилку. На дно разъемной формы диаметром 21-22 см стелим пергамент, формируем из 3/4 теста дно и бортики пирога и также отправляем форму с основой в морозилку.

Тем временем готовим начинку. Для этого в сотейнике смешиваем ягоды с сахаром и кукурузным крахмалом, ставим на огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая. Готовую ягодную начинку переливаем в другую емкость, чтобы она остыла.

Для приготовления йогуртового суфле сначала сбиваем белок до образования пены ("Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала комбайн). Далее добавляем сахар и взбиваем до стойких пиков. Сюда же через сито просеиваем крахмал и аккуратно смешиваем, добавляем йогурт и снова осторожно перемешиваем.

Достаем из морозилки форму с тестом и выкладываем на дно ягодную начинку, затем равномерный слой йогуртового суфле, а в конце достаем из морозилки 1/4 теста и натираем его на терке поверх суфле. Выпекать такой пирог нужно при 170 градусах с конвекцией в течение 45-50 минут.

С готового пирога снимаем форму, присыпаем его сахарной пудрой – и можно смаковать.

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