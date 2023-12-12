Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал рецепт картофельного пюре от Жоэля Робюшона - самого титулованного мишленовского шефа. Такое пюре получается невероятно нежным, оно не густое, а скорее напоминает крем, и это очень вкусно.

"Я немного изменил рецепт под свой вкус, но это стоит попробовать, потому что такое пюре не оставит вас равнодушными до последней ложки! Важный момент – правильный сорт картофеля. Если отвлечься от сортов, то берем ту, которая желтая в середине, лучше суховатая мякоть и много крахмала!", – объяснил "Мастер Шеф" Ярославский.

Для приготовления идеального пюре "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет ингредиенты в такой пропорции:

300 г перетертого картофеля

150 г сливочного масла 82.5%

150 г сливок 30%

соль и молотый мускатный орех

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит картофель и не режет его, а целиком отваривает в подсоленной воде - 30-35 минут при медленном кипении. С готового картофеля сливаем воду, а сам картофель в кастрюле еще минутку прогреваем и подсушиваем. А дальше еще горячий картофель нужно перетереть через сито.

На большую сковороду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает сливки, добавляет сливочное масло, разогревает смесь и добавляет перетертый картофель, соль по вкусу и немного мускатного ореха.

"Лопаткой разминаю и перемешиваю картофель при постоянном маленьком кипении, пока масса станет однородной. ❗️Возможно, пару минут нужно будет просто перемешивать и прогревать, чтобы избыточная влага испарилась", – добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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