Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал ситуацию с ракетным террором россиян простых граждан Украины. Об этом специалист рассказал в комментарии для канала "Сейчас".

"Россияне на сегодняшний день проводят удары, имеющие определенную цель и я бы сказал так, что основная цель – это общая деградация энергетической системы Украины. То есть наносятся удары по таким подстанциям и объектам, до которых они могут дотянуться», - рассказал эксперт.

Аналитики добавил, что пример последней атаки очень показателен, ведь удалось сбить только 9 шахедов из 15, которые они запустили. То есть противник пытается нащупать те основные места, по которым он может наносить удар. Оккупанты очень осторожно и взвешенно используют свои лимиты ракет, и поэтому мы видим достаточно дозированное использование.

Таким образом, оккупанты пытаются в долгосрочной перспективе обессилить противовоздушную оборону ВСУ и нанести очень серьезные повреждения. Также противник сосредотачивается на прифронтовых зонах, уничтожая инфраструктуру этих регионов с тем, чтобы создать предпосылки для дальнейшего успешного наступления.

Если почитать строительство Генштаба, то можно увидеть, как страдают наши восточные регионы от вражеских атак. Получается, что ракетный террор россиян уже происходит благодаря увеличенному удару дронами с добавлением малого количества ракет, которых не так много у россиян.

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