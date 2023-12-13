Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что сейчас происходит на фронте. Об этом специалист сообщил в интервью на канале "Сейчас".

"Ситуация действительно очень напряженная, потому что противник не считаясь с потерями и действуя в формате штурмовых подразделений при поддержке артиллерии и с использованием техники пытаются продвинуться вперед. Спрогнозировать, когда они остановятся, очень и очень сложно", - рассказал аналитик.

Специалист добавил, что цель противника, выбить подразделения с левого берега реки Оскол. И надо понимать, что именно Купянск является той же ключевой позицией, которая позволит им выполнить эту задачу.

Похожая ситуация и в Авдеевке, где противник пытается больше двух месяцев захватить город. И там также очень трудно понять, на каком этапе противник остановится, ведь там соотношение сил сторон сохраняется один к пяти. Поэтому там продолжаются напряженные бои, ведь противник уходит в наступление непрерывно.

К сожалению, в ближайшие дни такая тенденция будет сохраняться и будет зависеть от того, сколько противник сможет продвигаться вперед, а силам обороны хватит ресурсов для того, чтобы активно обороняться.

На Купянском направлении ВСУ сосредоточили большое количество войск, поэтому там ситуация выглядит более стабильной. Поэтому есть большие шансы на то, что противник не сможет пробить нашу оборону. А вот в Авдеевке спрогнозировать результат наступления окупантов очень сложно.

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