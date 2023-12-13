На этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил оригинальный рецепт запеченной курочки, которая покорит своим ароматом всю семьи и гостей.
"Всегда имею курицу в рукаве на случай важных переговоров. А когда люди еще и нюхают ее аромат после запекания – все вопросы просто исчезают. Даю вам рецепт, чтобы вы тоже были такими классными", – шутит "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- тушка курицы (2-2,5 кг)
- соль
- сладкая горчица
- сливочное масло
- лимон – 1 шт.
- орегано – 1 ч. л. л.
- айва – 1 шт.
"Официально это новый запах этой зимы, забирайте себе домой", – подчеркнул Клопотенко.
Куриную тушку "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко хорошо вымывает и в качестве маринада натирает со всех сторон солью, сладкой горчицей и сливочным маслом.
Лимон разрезаем на четыре части и фаршируем им курицу. Также посыпаем тушку орегано.
Айву "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает кружочками и выкладывает в рукав для запекания, сверху выкладывает курицу, закрывает рукав и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.
"Это так пахнет. Этот лимон с курицей и айвой. Я вам честно скажу, что это прямо новое такое сочетание, просто вау. И этот аромат сохранился, потому что все готовилось в рукаве", – добавил Клопотенко.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"Выглядит очень вкусно и как всегда креативно🔥";
"Нужно найти айву и попробовать рецепт 😍".
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