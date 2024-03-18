Если вы ищете простой и качественный способ стирать тюль, чтобы он надолго оставался как новый, вам совсем не нужно тратить много денег на спецсредства. Но все же есть одно дешевое средство, которое есть у каждого. Речь идет об обычной соде.

Инструкции:

Подготовка тюля. Для начала снимите тюль с окна и удалите все фиксаторы или крючки, удерживающие его на месте. После чего замочите тюль в содовом растворе. В ванне или контейнере растворите 1/4 чашки соды в теплой воде. Поместите тюль в раствор и оставьте там на 1-2 часа.

После замачивания используйте мягкую щетку или губку для того, чтобы аккуратно и "с любовью" удалить любые пятна или грязь. Тщательно с усердием промойте тюль под проточной водой.

Далее добавьте небольшое количество стирального порошка в теплую воду и тщательно перемешайте. Поместите тюль в воду и хорошенько промойте, а после чего выдавите воду.

Аккуратно и сильно отожмите тюль, а затем разверните его на поверхности для сушки. Советуем не использовать сушилку или радиатор для ускорения процесса, потому что это с высокой вероятностью может повредить ткань.

После того, как тюль высохнет, гладьте его на низкой температуре. Используйте очень осторожно, так как тюль ведь тюль очень нежный.

Повтор при необходимости. Если тюль остается нечистым, повторите процесс. Сода очень эффективным и безопасным средством для стирки тюля, и вы можете использовать его так часто, как нужно.

Что в итоге понадобится: сода для приготовления раствора, ванная или большой контейнер для замачивания тюля, мягкая щетка или губка для осторожной чистки, стиральный порошок, теплая вода и персик.