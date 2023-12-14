Хотя вода может быть вашим основным средством очистки, она может повредить или сократить срок службы определенной мебели и приборов.

Просто (не) добавляйте воду

Вода известна как «универсальный растворитель», поскольку она может растворять самые разные вещества, включая грязь, сажу и многие химические вещества. Действительно, вода является лучшим очищающим средством для большинства поверхностей в доме и вокруг него. Однако есть некоторые распространенные предметы домашнего обихода, которые вода может повредить или оставить после себя непривлекательные пятна и пятна. Вот подборка вещей, которые ни в коем случае нельзя мыть водой.

Деревянная Мебель

Любой, кто когда-либо сталкивался с белыми кольцами или пятнами на кофейном столике, знает, что дерево и вода несовместимы. Вода может повредить отделку деревянной мебели и оставить участки обесцвечивания. Это также может привести к разбуханию, растрескиванию и растрескиванию древесины. Регулярно протирайте деревянную мебель тканью из микрофибры и используйте качественный полироль для мебели или лимонное масло, чтобы придать блеск и защитить древесину.

Кожа

Кожаная обивка, обувь и ботинки требуют особого внимания, чтобы они выглядели наилучшим образом, но вода никогда не должна вмешиваться в картину . Вода может оставить на коже нежелательные полосы и пятна, а со временем кожа может потрескаться. Точно так же избегайте использования натуральных масел, таких как оливковое и кокосовое масло, или продуктов с высоким содержанием жиров, таких как арахисовое масло и майонез, для придания блеска кожаным изделиям. Несмотря на свою репутацию полезных чистящих средств, сделанных своими руками, эти продукты на самом деле могут ускорить растрескивание. Чистить и полировать кожу лучше всего специальным чистящим средством.

Музыкальные инструменты

Чистите ли вы деревянный инструмент, например фортепиано, гитару или скрипку, или металлический инструмент, например трубу, саксофон, тарелки и т.п., держитесь подальше от воды. Вода обесцвечивает и повреждает деревянные инструменты, а также может удалить защитное покрытие с металлов, вызывая потускнение и ржавчину инструмента. Чтобы сохранить приятный звук и внешний вид, используйте только чистящие средства, специально предназначенные для музыкальных инструментов.

Шелк

Некоторые виды шелка считаются пригодными для стирки, но эта деликатная ткань требует немного большего ухода, чем большая часть вашего белья. Если вы не будете осторожны, стирка шелка водой может привести к появлению полос, пятен и усадки. Аккуратно почистите поверхность мягкой щеткой, чтобы удалить грязь и пыль с поверхности, затем используйте мягкое мыло, специально предназначенное для хрупких тканей. Перед стиркой проверьте стойкость цвета на незаметном участке. Если вы не уверены, что шелковую одежду можно безопасно постирать дома, отдайте ее в химчистку.

Электроника

Наши дома и жизнь наполнены электронными гаджетами, которые иногда становятся немного грязными и жирными. Не используйте воду для очистки этих предметов, поскольку вода может необратимо повредить чувствительные электронные компоненты. Мягкая ткань из микрофибры может удалить большую часть грязи и пыли; для более жесткого гранжа нанесите медицинский спирт на чистое полотенце.

Источник: bobvila.

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