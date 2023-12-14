Депутат-рекетир в Житомирской области вместе с сообщниками похищал людей и требовал с них деньги.

Служба безопасности задержала депутата городского совета Коростышева Житомирской области.

Как сообщилапрессслужба СБУ, депутат входил в состав преступной группировки.

Злоумышленники "выбивали" деньги под вымышленными предлогами, а если те отказывались – похищали жертв и отвозили в специально обустроенные застенки.

Было установлено более тридцати пострадавших от рэкетиров семей.

Среди пострадавших военнослужащий известно, что его беременную жену угрожали покалечить и убить, если защитник не передаст 190 тысяч грн.

Правоохранители задержали «на горячем» десять участников преступной организации, в том числе «смотрящего» за Коростышевом.

Установлена ​​причастность к группировке криминальной группировки депутата горсовета, ранее занимал должность вицемера города.

Имея «связи» в разных госучреждениях, депутат «предостерегал» пострадавших от обращений в правоохранительные органы.

СБУ задержала депутата, на основании доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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