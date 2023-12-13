Церковный праздник 13 декабря по новому календарю, в этот день верующие вспоминают мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария.

13 декабря, 26 декабря по старому стилю, - день памяти иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария.

Праздник 13 декабря по старому стилю - день памяти апостола Андрея Первозванного.

В праздник нужно сходить в церковь и помолиться апостолу и святым мученикам.

У святых Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария просят веры и твердости духа, душевном спокойствии и сил вынести жизненные невзгоды и указать правильный путь.

Апостол Андрей издавна считался покровителем семейного счастья, любви и брака.

По традиции в этот день незамужние девушки в ночь на Андрея гадают на жениха, однако церковь выступает категорически против магических ритуалов.

Соблюдающим пост в этот день можно есть горячую пищу без постного масла.

Существуют и запреты в этот день, так нельзя 13 декабря сквернословить, ругаться с близкими.

Запрещено 13 декабря отказывать в помощи и обижать кого-либо, в частности, животных.

Не рекомендуется заниматься физическим трудом, шить, вязать, вышивать.

Запрет касается любой домашней работы, нельзя убирать, стирать, гладить и так далее.

Именины 13 декабря по церковному календарю отмечают Аркадий, Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр, Евгений, Анастасия, Герман, Иван.

Источник: Униан.

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