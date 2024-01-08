Врач-анестезиолог областной детской больницы в Ровно, Павел Сильковский, получил повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК) и был отправлен на военно-врачебную комиссию (ВЛК), хотя он является единственным держателем пяти несовершеннолетних детей.

Мужчина поделился этой историей, отметив, что хотя с ним нормально общались в ТЦК и приняли все необходимые документы, ему сказали, что необходимо пройти медицинскую комиссию перед учетом факта наличия пяти несовершеннолетних детей.

Сильковский выразил удивление этой ситуацией, ведь его знакомый, также многодетный отец, ранее получил отсрочку без прохождения медкомиссии.

Врач уже успешно прошел ВЛК и надеется на получение отсрочки от призыва по действующему законодательству. Он планирует предоставить военкомату акт о прохождении медицинской комиссии и решении учетных вопросов.

Адвокат Марина Бекало подчеркнула, что все призывники, военнообязанные и резервисты должны соблюдать правила военного учета, независимо от их обстоятельства или возможностей быть отсроченными от службы.

Она подчеркнула – после прохождения ВЛК и обновления учетных данных, ТЦК должен рассмотреть возможность предоставления отсрочки, если существуют соответствующие основания.

Источник: ТСН.

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