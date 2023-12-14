Как записаться и пройти идентификацию в режиме видеоконференцсвязи через вебпортал ПФУ.

В декабре вступили в силу новые правила для видеоидентификации пенсионеров, которые определил Пенсионный фонд. Согласно этим правилам, теперь пенсионеры имеют возможность пройти видеоидентификацию не только лично в офисах Пенсионного фонда, но и дистанционно. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Видеоидентификация должна пройти до конца года, чтобы продолжать получать пенсионные или социальные выплаты в следующем году. Теперь можно это сделать не только лично посетив отделение Пенсионного фонда, но и дистанционно.

Для того чтобы зарегистрироваться на процедуру видеоидентификации через вебпортал Пенсионного фонда Украины, следует придерживаться следующих шагов:

Шаг 1: Зайти на вебпорталэлектронных Услуг Пенсионного фонда Украины.

В верхней части экрана выбрать вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" и нажимать на нее.

Шаг 2: Заполнить все обязательные поля в форме, обозначенные звездочкой. Следуйте инструкциям на экране.

Заполнить личные данные, данные документа, удостоверяющего личность, указать адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта); выбрать способ проведения видеоидентификации через доступные приложения (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); при необходимости указать вид услуги, которую нужно получить во время видеоидентификации (переводчик жестовой речи, физическое сопровождение персонального ассистента и др.); дать согласие на передачу данных и нажимать "Подать заявление".

К заявлению можно добавить идентификационные документы в виде прикрепленных файлов, таких как паспорт, пенсионное удостоверение, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т.д. (размер каждого файла не должен превышать 1 Мб).

После подачи заявления на прохождение видеоидентификации, уполномоченный работник Пенсионного фонда Украины свяжется с клиентом для согласования времени и способа проведения процедуры.

Последние новости Украины:

Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.

Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.

Также Politeka сообщала, что Кабмин собирается отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.