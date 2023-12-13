Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусные и красивые ажурные блины на дрожжах.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (в расчете на 8-9 пышных блинчика):

2 яйца

4 г соли

190 г муки

250 г молока

250 г воды

7-8 г сухих дрожжей (или 24 г живых)

50 г растительного масла

55 г сахара

Сначала судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает воду с молоком, добавляет сахар и немного прогревает эту смесь на плите - до комнатной температуры, не выше 40 градусов. Затем добавляем дрожжи и даем им 10-15 минут на активацию – на поверхности появится пенная шапочка.

После этого добавляем муку, яйца, растительное масло и хорошо все перемешиваем. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что для хорошего результата все ингредиенты должны быть комнатной температуры и в помещении также должно быть не холодно.

Накрываем тесто полотенцем и отставляем на 30-40 минут. Важно готовить тесто в большой емкости, ведь оно в 4-5 раз увеличится в объеме и будет иметь консистенцию пены.

На разогретой сковороде на среднем огне жарим блины, зачерпывая тесто из середины миски, чтобы не повреждать пузырьки. Когда одна сторона зажарилась, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский аккуратно переворачивает блин, помогая лопаткой.

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