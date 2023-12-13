Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил поэкспериментировать с соусом к новогодним салатам.

Большинство украинцев привыкли подавать на праздничный стол Оливье, селедку под шубой, салат с крабовыми палочками, Мимозу и другие салаты, щедро заправленные вредным майонезом. Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил вместо обычного майонеза приготовить соус тартар и заправил им Шубу.

Этот соус получается очень вкусным, с приятной кислинкой и подойдет не только для салатов, но и для рыбы и разнообразных бутербродов.

Для приготовления соуса тартар "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

желтки – 5 шт.

зерновая горчица – 40 г

рафинированное растительное масло – 650 мл

соль – 8 г

сахар – 30 г

винный уксус - 10 мл

сметана жирностью 25% – 200 г

укроп, петрушка, тархун – по 10 г

каперсы - 40 лет

корнишоны – 150 г

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сбивает блендером желтки вместе с горчицей, сахаром и солью. Далее тонкой струйкой начинаем добавлять растительное масло, не прекращая взбивать соус, пока не получим хорошую эмульсию.

На этом этапе у нас получился домашний майонез, но дальше "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет к нему винный уксус, сметану и все перемешивает.

Зелень, каперсы и корнишоны измельчаем ножом, добавляем к соусу – и тартар готов.

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