Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил поэкспериментировать с соусом к новогодним салатам.
Большинство украинцев привыкли подавать на праздничный стол Оливье, селедку под шубой, салат с крабовыми палочками, Мимозу и другие салаты, щедро заправленные вредным майонезом. Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил вместо обычного майонеза приготовить соус тартар и заправил им Шубу.
Этот соус получается очень вкусным, с приятной кислинкой и подойдет не только для салатов, но и для рыбы и разнообразных бутербродов.
Для приготовления соуса тартар "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- желтки – 5 шт.
- зерновая горчица – 40 г
- рафинированное растительное масло – 650 мл
- соль – 8 г
- сахар – 30 г
- винный уксус - 10 мл
- сметана жирностью 25% – 200 г
- укроп, петрушка, тархун – по 10 г
- каперсы - 40 лет
- корнишоны – 150 г
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сбивает блендером желтки вместе с горчицей, сахаром и солью. Далее тонкой струйкой начинаем добавлять растительное масло, не прекращая взбивать соус, пока не получим хорошую эмульсию.
На этом этапе у нас получился домашний майонез, но дальше "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет к нему винный уксус, сметану и все перемешивает.
Зелень, каперсы и корнишоны измельчаем ножом, добавляем к соусу – и тартар готов.
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