Астрологиня Розалия Романова сделала расклад таро и сообщила, что в декабре Украина получит деньги, в январе будут работать наши власти, а вот в феврале возможны проблемы со светом.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Три месяца зимы: декабрь, январь, февраль. Давайте посмотрим, чего нам ждать от этих месяцев, как пройдет у нас зима и чего нужно остерегаться?

На декабрь – карта денег. В воздухе этот вопрос, дадут ли нам американцы деньги, не дадут ли, нам вообще будут помогать другие страны или нет. Это карта ответа: в декабре будут важны вопросы относительно денег и будет поддержка. Эта карта немного на боку, но в улучшительном состоянии лежит, это очень хорошее известие, я за нее рада.

Январь – карта Император. Немножко шатается, но говорит о власти, о нашей власти, как она будет общаться с людьми и т.д. И недовольство будет, но все будут на местах и будут все-таки делать что-то, от чего мы будем говорить: «Хорошо, сделали это, молодцы, давайте дальше». То есть достаточно нормальным у нас будет январь.

Трудным будет февраль, он на то и февраль. Карта Солнце перевернута. Это говорит о том, что самые большие проблемы, связанные с теплом, светом нас ждут именно в феврале. Вроде бы уже мы почти все пережили, уже весна вот-вот, но будет тяжеловато. У нас еще есть время, может быть, оно изменится.

Результат – поиск истины, очень хорошая карта, Отшельник, он ищет что-то, и он находит что-то очень важное. И это говорит о том, что за эту зиму будут все же какие-то разумные решения, разумные шаги, мы увидим, что как-то они двигаются, что-то делают. Как для тех обстоятельств, в которых мы есть, очень хороший расклад. Я его считаю вдохновляющим.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что путин за 2 года примет участие в великолепной траурной процессии на Красной площади.

Также Politeka писала о том, что Гергель назвала главную проблему украинцев.