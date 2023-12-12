Известная фитнес-тренер, эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предложила рецепт диетических, но очень вкусных котлет.

На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как быстро и просто приготовить вкусные куриные котлетки. Они не жирные, не калорийные, потому идеально подойдут для тех, кто следит за фигурой.

Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 200 г

яйцо – 1 шт.

сыр – 40 г

мука – 30 г

лук – 30 г

чеснок – 1 зубчик

соль и перец по вкусу

Куриное филе звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская нарезает очень маленькими кусочками, лук – мелким кубиком.

Добавляем к мясу яйцо, муку, тертый сыр, лучок, измельченный зубчик чеснока, соль, перец по вкусу и хорошо все перемешиваем.

Далее эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская разогревает сковороду, смазывает ее растительным маслом и с помощью ложки выкладывает мясную массу, формируя котлеты. Обжариваем куриные котлеты на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Куриные котлеты станут отличным вариантом для обеда. Кроме белка и жиров, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует обязательно включать в этот прием пищи сложные углеводы (в идеале кашу, можно макароны или картофель), а также овощи/фрукты и зелень. Такой обед обеспечит вас энергией и нутриентами и поможет не переедать вечером.

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