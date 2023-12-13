Новогодняя елка может стать источником риска, если не соблюдать определенные правила. Вот пять распространенных ошибок, которые могут обернуться настоящей праздничной бедой.
Использование устаревших гирлянд и лампочек
Одной из основных причин пожаров, связанных с елкой, является использование устаревших электрических украшений. Неиспользуемые долгое время лампочки могут стать источником короткого замыкания, что в свою очередь приведет к возгоранию. Перед установкой на елке проверьте все гирлянды и лампочки. Заменяйте поврежденные или старые элементы новыми, современными аналогами.
Перегрузка гнезда розетки
Часто в стремлении сделать елку яркой и изысканной, владельцы добавляют все больше и больше электрических украшений. Однако перегруженное гнездо розетки может привести к перегреву и возгоранию. Во избежание перегрузки следует использовать разветвители с автоматическим выключением и устанавливать ограничители мощности.
Использование неправильных материалов для украшений
Некоторые материалы, используемые в украшениях для елки, могут быть легковоспламеняющимися. Избегайте использования воспламеняющихся материалов, таких как легковоспламеняющиеся ленты, которые могут способствовать быстрому распространению огня. Лучше выбирайте безопасные и огнезащитные материалы.
Неправильное расположение елки
Расположение елки может также влиять на безопасность. Избегайте расположения слишком близко к обогревателям или другим источникам огня. Важно также избегать блокировки выходов и путей эвакуации.
Забываем о елочной воде
Елка, как и любое живое растение, нуждается в воде. Сухая елка может стать легковоспламеняющейся и быстрее подвергнуться огню. Регулярно поливайте елку и убедитесь, что вода не находится слишком близко к электрическим приборам.
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