В Хмельницкой области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и осудили во время судебного слушания. Об этом идет речь в приговоре Нетешинского городского суда Хмельницкой области.

По приговору Нетишинского городского суда, мужчина, дважды получивший повестки, отказался от призыва и мобилизации, ссылаясь на свою принадлежность к церкви, которая запрещает брать в руки оружие.

Судебный процесс указывает, что 21 августа 2023 мужчину признали способным к армейской службе, и 1 сентября того же года он получил первую повестку в рамках мобилизации по призыву в ТЦК и СП.

Несмотря на это, 6 сентября из военкомата сообщили ему о необходимости прибытия на службу, однако он уклонился от мобилизации. 25 сентября ему была вручена вторая повестка, которую мужчина также проигнорировал.

В суде он пояснил, что к моменту призыва в августе он работал охранником в местном магазине. В рамках мобилизации во время визита в ТЦК и СП он был признан годным к службе, но он указал, что его церковь запрещает брать оружие, и отказался от мобилизации, прося альтернативную службу. Ему отказали в такой возможности, и он игнорировал дальнейшие повестки.

Суд решил приговорить мужчину к трем годам лишения свободы, но заменил этот срок на один испытательный год. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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