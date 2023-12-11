На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный морковный торт.
Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- морковь – 200 г
- яйца – 2 шт.
- мука цельнозерновая – 130 г
- молоко – 150 мл (можно заменить на любое растительное)
- разрыхлитель - 1/2 ч.л
- орехи (можно выбирать любые) – 30 г
- творог – 240 г
- сироп или подсластитель по вкусу
Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская сбивает до однородности яйца и молоко. Далее добавляем смесь муки с разрыхлителем и подсластителем и перемешиваем.
Морковь натираем на мелкую терку. Орехи Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" просто измельчает ножом. Добавляем морковь и орехи в тесто и все хорошо перемешиваем.
Выкладываем морковное тесто в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность можно проверить с помощью зубочистки. Оставляем охлаждаться, а затем достаем из формы и разрезаем на два коржа.
Чтобы приготовить крем, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская просто перебивает блендером до однородности творог вместе с подсластителем. Хорошо промазываем этим кремом коржи и смазываем торт сверху.
Украсьте морковный торт, как вам подскажет фантазия, и отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.
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