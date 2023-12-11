Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предложила рецепт вкусного и питательного блюда на основе мяса и капусты.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящий бигус.

"Великолепное зимнее блюдо родом из Гуцульщины! Блюдо питательное, с овощно-томатным вкусом, уверена, диетологи одобрят 🙌🏻", – пишет звезда "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

свинина – 250 г (не очень постную)

масло – 20 г

лук – 200 г

морковь – 250 г

охотничьи колбаски – 130 г

томатное пюре - 200 г

свежая капуста – 300 г

квашеная капуста – 200 г

картофель – 300 г

вода – 700 г

соль – 13 г

перец – 1/2 ч.л.

лавровый лист – 3 шт.

Лук "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает кубиком, а морковь – соломкой. Обжариваем овощи на разогретом растительном масле в котелке в течение 10 минут.

Свинину нарезаем на мелкие кусочки и добавляем в котелок, делаем максимальный огонь и быстро обжариваем мясо, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.

После этого добавляем нарезанный небольшим кубиком картофель, охотничьи колбаски, доливаем 400 г воды и убавляем огонь.

Через 10 минут после закипания картофеля "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет томатное пюре, соль, перец, лавровый лист, еще 400 г воды, квашеную капусту и нашинкованную свежую капусту.

Готовим бигус еще 30 минут, пока жидкость полностью не испарится – и можно подавать.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.