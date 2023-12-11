На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящий бигус.
"Великолепное зимнее блюдо родом из Гуцульщины! Блюдо питательное, с овощно-томатным вкусом, уверена, диетологи одобрят 🙌🏻", – пишет звезда "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- свинина – 250 г (не очень постную)
- масло – 20 г
- лук – 200 г
- морковь – 250 г
- охотничьи колбаски – 130 г
- томатное пюре - 200 г
- свежая капуста – 300 г
- квашеная капуста – 200 г
- картофель – 300 г
- вода – 700 г
- соль – 13 г
- перец – 1/2 ч.л.
- лавровый лист – 3 шт.
Лук "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает кубиком, а морковь – соломкой. Обжариваем овощи на разогретом растительном масле в котелке в течение 10 минут.
Свинину нарезаем на мелкие кусочки и добавляем в котелок, делаем максимальный огонь и быстро обжариваем мясо, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.
После этого добавляем нарезанный небольшим кубиком картофель, охотничьи колбаски, доливаем 400 г воды и убавляем огонь.
Через 10 минут после закипания картофеля "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет томатное пюре, соль, перец, лавровый лист, еще 400 г воды, квашеную капусту и нашинкованную свежую капусту.
Готовим бигус еще 30 минут, пока жидкость полностью не испарится – и можно подавать.
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