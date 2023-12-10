Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам рецепт оригинальной закуски из курицы, которая очень быстро и просто готовится.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить попкорн из курицы или Чикен Попс.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

500 г куриного филе

130 г густого кефира

20 г соуса барбекю (или шрирачи, если хотите остренького)

копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец, немного соуса ворчестер

Для панировки:

100 г кукурузного крахмала

70 г пшеничной муки

30 г сухарей

паприка, соль, перец, также можно добавить сухой чеснок и лук, карри или куркуму.

Куриное филе "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кубиком примерно 2х2 см, добавляет специи, соль, соус барбекю и кефир, перемешивает все и отправляет мариноваться в холодильник на несколько часов или всю ночь.

Для панировки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто смешивает все ингредиенты. Замаринованные кусочки курицы обваливаем в панировке и выкладываем на доску, чтобы они "подсохли" минут 10, а после этого сразу жарим во фритюре.

"Еще очень интересный эксперимент – когда подсохшие кусочки легонько и быстро окунают в ледяную воду и снова в сухую панировку – получается очень очень хрустящая корочка – попробуйте!❗️Есть рецепты, где после холодильника к курице добавляют 1 яйцо и уже после этого панируют и жарят. Тоже неплохо получается - поэтому здесь по вашему усмотрению и вкусу", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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