В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить попкорн из курицы или Чикен Попс.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 130 г густого кефира
  • 20 г соуса барбекю (или шрирачи, если хотите остренького)
  • копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец, немного соуса ворчестер

Для панировки:

  • 100 г кукурузного крахмала
  • 70 г пшеничной муки
  • 30 г сухарей
  • паприка, соль, перец, также можно добавить сухой чеснок и лук, карри или куркуму.

рецепт, "Мастер Шеф"

Куриное филе "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кубиком примерно 2х2 см, добавляет специи, соль, соус барбекю и кефир, перемешивает все и отправляет мариноваться в холодильник на несколько часов или всю ночь.

Владимир Ярославский

Для панировки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто смешивает все ингредиенты. Замаринованные кусочки курицы обваливаем в панировке и выкладываем на доску, чтобы они "подсохли" минут 10, а после этого сразу жарим во фритюре.

"Еще очень интересный эксперимент – когда подсохшие кусочки легонько и быстро окунают в ледяную воду и снова в сухую панировку – получается очень очень хрустящая корочка – попробуйте!❗️Есть рецепты, где после холодильника к курице добавляют 1 яйцо и уже после этого панируют и жарят. Тоже неплохо получается - поэтому здесь по вашему усмотрению и вкусу", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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