В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить попкорн из курицы или Чикен Попс.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 130 г густого кефира
- 20 г соуса барбекю (или шрирачи, если хотите остренького)
- копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец, немного соуса ворчестер
Для панировки:
- 100 г кукурузного крахмала
- 70 г пшеничной муки
- 30 г сухарей
- паприка, соль, перец, также можно добавить сухой чеснок и лук, карри или куркуму.
Куриное филе "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кубиком примерно 2х2 см, добавляет специи, соль, соус барбекю и кефир, перемешивает все и отправляет мариноваться в холодильник на несколько часов или всю ночь.
Для панировки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто смешивает все ингредиенты. Замаринованные кусочки курицы обваливаем в панировке и выкладываем на доску, чтобы они "подсохли" минут 10, а после этого сразу жарим во фритюре.
"Еще очень интересный эксперимент – когда подсохшие кусочки легонько и быстро окунают в ледяную воду и снова в сухую панировку – получается очень очень хрустящая корочка – попробуйте!❗️Есть рецепты, где после холодильника к курице добавляют 1 яйцо и уже после этого панируют и жарят. Тоже неплохо получается - поэтому здесь по вашему усмотрению и вкусу", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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