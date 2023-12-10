"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решил помочь украинцам обновить новогоднее меню, предложив современные альтернативы советским оливье, Шубе, крабовым палочкам, шпротам и т.д.
В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, чем можно заменить салат с крабовыми палочками. Победитель "Мастер Шеф" решил приготовить вкусный и полезный салат с куриными митболами без майонеза.
"Я знаю многое наперед. Не раз говорил, говорю еще раз. Так вот. В этом году в нашем совместном сезонном меню не будет крабового салата. Крабовые палочки исчезнут из магазинов, жирный майонез растворится в тумане, упоминания о вкусе прошлого заместит прикольный вкус салата с митболами", – пишет "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- фарш куриный – 500 г
- 1-2 ч. л. соли
- перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
- яйца – 3 шт.
- консервированная кукуруза – 150 г
- микс салат – 100 г
Для заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л.
- бальзамический уксус – 1 ст.л.
К фаршу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет соль и перец, формирует из него 30 маленьких шариков и обжаривает на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.
Яйца варим вкрутую (9 минут после закипания воды), даем им остыть, а затем чистим и нарезаем на кусочки.
В миске "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает митболы, кукурузу, нарезанные яйца, листья салата, а вместо вредного майонеза заправляет салат смесью оливкового масла и бальзамического уксуса.
Последние новости Украины:
Как не плакать при нарезании лука – Евгений Клопотенко выдал свой лайфхак.
Необычное блюдо с гречкой – Евгений Клопотенко раскрыл оригинальный рецепт пирога.
Евгений Клопотенко также показал, как вкусно приготовить рыбу.