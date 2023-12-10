"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решил помочь украинцам обновить новогоднее меню, предложив современные альтернативы советским оливье, Шубе, крабовым палочкам, шпротам и т.д.

В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, чем можно заменить салат с крабовыми палочками. Победитель "Мастер Шеф" решил приготовить вкусный и полезный салат с куриными митболами без майонеза.

"Я знаю многое наперед. Не раз говорил, говорю еще раз. Так вот. В этом году в нашем совместном сезонном меню не будет крабового салата. Крабовые палочки исчезнут из магазинов, жирный майонез растворится в тумане, упоминания о вкусе прошлого заместит прикольный вкус салата с митболами", – пишет "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

фарш куриный – 500 г

1-2 ч. л. соли

перец – по вкусу

растительное масло для жарки

яйца – 3 шт.

консервированная кукуруза – 150 г

микс салат – 100 г

Для заправки:

оливковое масло – 2 ст.л.

бальзамический уксус – 1 ст.л.

К фаршу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет соль и перец, формирует из него 30 маленьких шариков и обжаривает на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.

Яйца варим вкрутую (9 минут после закипания воды), даем им остыть, а затем чистим и нарезаем на кусочки.

В миске "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает митболы, кукурузу, нарезанные яйца, листья салата, а вместо вредного майонеза заправляет салат смесью оливкового масла и бальзамического уксуса.

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