Напомним, инцидент с ТЦК в оздоровительном комплексе в Косино произошел 7 декабря в 12:30.
Пресс-служба комплекса"Термальные воды Косино" сообщила, что "несколько десятков неизвестных лиц в балаклавах и в военной форме с автоматами, ворвались на территорию".
В комплексе "Термальных вод" добавили, что люди в форме не показали никаких документов.
"Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и стариков...", - говорится в сообщении оздоровительного комплекса на Закарпатье.
Также в официальном заявлении говорится, что в то время в их комплексе мужчин было не более 20% от всех присутствующих.
"При этом, без объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников Комплекса и вывезли их в неизвестном направлении", — сообщили в комплексе "Термальные воды Косино".
К слову, недавно в тренажерный зал в разгар мобилизации в Украине в Ужгороде пришли военные.
Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, в тренажерном зале в Ужгороде работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) выдавали повестки.
Впрочем, стоит отметить, что официальной информации о вероятной выдаче повесток якобы работниками ТЦК и СП - до сих пор не было.
Последние новости Украины:
Мобилизация в Украине – защитник предложил призвать в ВСУ чиновников и госслужащих.
Мобилизация в Украине - трагедией закончилась попытка мужчины незаконно пересечь границу.
Мобилизация в Украине - человек за "игнор" повесток получил немалый срок.