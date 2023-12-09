Мобилизация в Украине продолжается, тем временем представители оздоровительного комплекса в Закарпатье, который недавно посетили ТЦК, написали заявление в полицию, СБУ, ДБР.

Напомним, инцидент с ТЦК в оздоровительном комплексе в Косино произошел 7 декабря в 12:30.

Пресс-служба комплекса"Термальные воды Косино" сообщила, что "несколько десятков неизвестных лиц в балаклавах и в военной форме с автоматами, ворвались на территорию".

В комплексе "Термальных вод" добавили, что люди в форме не показали никаких документов.

"Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и стариков...", - говорится в сообщении оздоровительного комплекса на Закарпатье.

Также в официальном заявлении говорится, что в то время в их комплексе мужчин было не более 20% от всех присутствующих.

"При этом, без объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников Комплекса и вывезли их в неизвестном направлении", — сообщили в комплексе "Термальные воды Косино".

К слову, недавно в тренажерный зал в разгар мобилизации в Украине в Ужгороде пришли военные.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, в тренажерном зале в Ужгороде работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) выдавали повестки.





Впрочем, стоит отметить, что официальной информации о вероятной выдаче повесток якобы работниками ТЦК и СП - до сих пор не было.

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