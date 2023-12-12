В народе день 12 декабря называют Парамон Зимоуказатель, Парамонов день, он имеет особые традиции и запреты.
Так, в этот день рекомендуется попросить у соседей соль, сахар, молоко или яйца - таким образом можно привлечь к себе удачу.
Издавна, 12 декабря девушки погадали на жениха, дабы узнать, как скоро и за кого они выйдут замуж.
По приметам именно 12 декабря предсказывали погоду во второй половине декабря, поэтому дату прозвали "Парамон-Зимоуказатель".
До 12 декабря важно запастись дровами, а если опоздать - дров может уже не остаться.
На Парамона нужно варить кашу, потому что раньше верили - крупа в Парамонов день наполняет здоровьем и энергией.
Однако существуют и запреты в этот день, так, несмотря на то, что 12 декабря принято чистить крыши от снега - лопаты использовать нельзя.
Запрещено в этот день шить, вязать и заниматься физическим трудом.
Подметать полы не стоит - ведь можете вымести удачу.
Старайтесь брать деньги в долг - есть риск, что вместе с ними заберете негативную энергетику владельца.
Нельзя мыть руки и умываться холодной водой, - иначе можно заболеть.
12 декабря неудачный день для рыбалки, есть рыбу тоже не рекомендуется.
Существуют приметы на 12 декабря, если до 12 декабря снег не выпал - значит его будет почти всю зиму.
Ясное утро на день Парамона - в декабре не будет пасмурных дней.
Источник: Униан.
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