Церковный праздник 12 декабря, в православном календаре день памяти святого мученика Парамона.

В народе день 12 декабря называют Парамон Зимоуказатель, Парамонов день, он имеет особые традиции и запреты.

Так, в этот день рекомендуется попросить у соседей соль, сахар, молоко или яйца - таким образом можно привлечь к себе удачу.

Издавна, 12 декабря девушки погадали на жениха, дабы узнать, как скоро и за кого они выйдут замуж.

По приметам именно 12 декабря предсказывали погоду во второй половине декабря, поэтому дату прозвали "Парамон-Зимоуказатель".

До 12 декабря важно запастись дровами, а если опоздать - дров может уже не остаться.

На Парамона нужно варить кашу, потому что раньше верили - крупа в Парамонов день наполняет здоровьем и энергией.

Однако существуют и запреты в этот день, так, несмотря на то, что 12 декабря принято чистить крыши от снега - лопаты использовать нельзя.

Запрещено в этот день шить, вязать и заниматься физическим трудом.

Подметать полы не стоит - ведь можете вымести удачу.

Старайтесь брать деньги в долг - есть риск, что вместе с ними заберете негативную энергетику владельца.

Нельзя мыть руки и умываться холодной водой, - иначе можно заболеть.

12 декабря неудачный день для рыбалки, есть рыбу тоже не рекомендуется.

Существуют приметы на 12 декабря, если до 12 декабря снег не выпал - значит его будет почти всю зиму.

Ясное утро на день Парамона - в декабре не будет пасмурных дней.

Источник: Униан.

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