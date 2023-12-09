Церковный праздник 11 декабря в честь святого Феодора Симоновского и святого Стефана.

11 декабря православная церковь чтит трех святых – Василия, Стефана, Григория.

В народе праздник 11 декабря называют "Иринархов день", "Степаны зимние" и "Птичка сойка".

Раньше верили - увидеть сойку 11 декабря - большая удача.

Если сойка постучит клювом в окно - к пополнению в семье или очень хорошие новости.

Сойкам в кормушках наши предки оставляли семечки или кусочки яблок.

Хорошей приметой 11 декабря считалось носить синюю одежду, ведь синий цвет, как на крыле сойки - считается счастливым.

В день 11 декабря нельзя обижать птиц, прогонять и кричать на них.

Также нельзя резать домашнюю птицу 11 декабря.

Этот день считается неудачным для стрижки и косметических процедур.

Кроме того, брать деньги в долг 11 декабря - плохая примета.

Существуют приметы погоды 11 декабря, так, например, если в этот день резко потеплело - значит так же быстро и надолго похолодает.

Зола в печи быстро остыла - к потеплению.

Если заметили, как кот прячется в теплое место- скоро будут морозы.

Сухая и теплая погода сулит такое же лето.

11 декабря именины у носителей таких имен: Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор.

Источник: Униан.

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