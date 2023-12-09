Немецкий депутат Бундестага заявил, что только в Германии можно собрать более десяти дивизий из украинцев.

Так, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер решил подсчитать, сколько в Германии украинцев, которые могли бы сейчас защищать Украину.

Как сообщил Родерих Кизеветтер телеканалу Welt, в настоящее время в Германии более 220 тысяч украинцев.

Депутат Бундестага добавил, что власти Германии и ЕС должны призвать украинских беженцев, которые могут нести военную службу - вернуться домой.

Кизеветтер считает, что пригодные к военной службе украинцы в ЕС могли бы помочь своему государству в рамках Международной организации Красного Креста, например, разбирая завалы или гражданской поддержкой.

«В ЕС насчитывается более 600 тыс. украинцев, способных к несению военной службы. Только в Германии число составляет более 220 тыс. Они, конечно, помогли бы облегчить положение солдат ВСУ на фронте», – считает Кизеветтер.

Украинцы отреагировали на заявление депутата Бундестага:

"А еще если бы Германия в 2008 году в Бухаресте не блокировала бы продвижение Украины в НАТО, то к этому времени мы уже были бы в Альянсе . И не было бы этой войны. А теперь депутаты Бундестага будут учить нас жить",

"а они не хотят своих солдат нам на помощь прислать??? Или мы должны все погибнуть, их зады защищая??,

"А как он отличил уклонистов от других категорий,которые по законодательству не могут быть мобилизованы?",

"Добавлю ложку дегтя. К сожалению за границей не только в Германии очень много здоровых мужчин, которые даже не скрывают, каким образом они пересекли границу. И поверьте, на фоне наших воинов с ампутированными конечностями (приехавших на лечение) и женщин, детей, пенсионеров очень бывает в глаза...", - пишут украинцы в комментариях к новости.

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