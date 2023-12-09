По старому стилю 10 декабря вспоминали христианского подвижника Романа Антиохийского.
Народный праздник 10 декабря называют Днем Мины и Иона, Знамение, Романов день.
В народный праздник 10 декабря издавна ждали что-то особенное.
Издавна день считался важным и судьбоносным, ведь знакомство или поездка в в этот день могут изменить судьбу.
Праздник 10 декабря наши предки старались провести с хорошим настроением.
В этот день нельзя ссориться,, оскорблять людей, озвучивать секреты, доверяться малознакомым.
Сказанное 10 декабря имеет огромный роль, поэтому важно думать над тем, что говорить.
Нельзя совершать необдуманные покупки, и относиться к деньгам легкомысленно.
Нельзя лицемерить, льстить, пытаться угодит и брать чужую ответственность, потому что следующий год будете проживать не свою жизнь.
Также этот день считается неудачным для рыбалки.
Существуют такие приметы о погоде 10 декабря:
Воробьи громко чирикают - ждите потепление;
Ярко-красные облака на закате - к сильному ветру.
Ярче и отчетливо ночью видно звезды - декабрь будет холодным.
Дороги растаяли - значит потепление надолго.
Направление ветра весь день постоянно меняется - погода будет изменчивой в ближайшее время.
Источник: Униан.
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