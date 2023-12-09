Церковный праздник 10 декабря, по новому стилю православные чтят мучеников Мины, Ермогена, блаженного Иона и блаженной Ангелины.

По старому стилю 10 декабря вспоминали христианского подвижника Романа Антиохийского.

Народный праздник 10 декабря называют Днем Мины и Иона, Знамение, Романов день.

В народный праздник 10 декабря издавна ждали что-то особенное.

Издавна день считался важным и судьбоносным, ведь знакомство или поездка в в этот день могут изменить судьбу.

Праздник 10 декабря наши предки старались провести с хорошим настроением.

В этот день нельзя ссориться,, оскорблять людей, озвучивать секреты, доверяться малознакомым.

Сказанное 10 декабря имеет огромный роль, поэтому важно думать над тем, что говорить.

Нельзя совершать необдуманные покупки, и относиться к деньгам легкомысленно.

Нельзя лицемерить, льстить, пытаться угодит и брать чужую ответственность, потому что следующий год будете проживать не свою жизнь.

Также этот день считается неудачным для рыбалки.

Существуют такие приметы о погоде 10 декабря:

Воробьи громко чирикают - ждите потепление;

Ярко-красные облака на закате - к сильному ветру.

Ярче и отчетливо ночью видно звезды - декабрь будет холодным.

Дороги растаяли - значит потепление надолго.

Направление ветра весь день постоянно меняется - погода будет изменчивой в ближайшее время.

Источник: Униан.

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