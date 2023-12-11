Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить нежнейшую творожную запеканку, которая станет идеальным завтраком или десертом. Запеканка по этому рецепту сочная и имеет идеальную текстуру, как чизкейк.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

500 г творога 15%

100 г сахара

10 г ванильного сахара

40 г манки

275 г молока

150 г сливок жирностью 30%

2 больших яйца

125 г изюма (лучше брать черные сорта)

Сначала судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский веничком взбивает творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца до однородности. Оставляем эту смесь на 1-2 часа, чтобы манка хорошо набухла.

После этого "Мастер Шеф" Ярославский дополнительно перебивает творожную массу блендером. В результате смесь должна получиться глянцевой, как йогурт, и не стоит бояться, что она слишком жидкая, похожая на тесто для оладий или блинов – так и должно быть.

Изюм заливаем кипятком и оставляем его набухать на 5-10 минут. Далее сливаем воду и смешиваем изюм с творожной массой.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский застилает разъемную форму пергаментом, выливает в нее тесто и отправляет в разогретую до 180-200 градусов духовку на 35-45 минут. Запеканка должна подняться.

Готовую запеканку достаем из духовки, даем ей остыть и потом уже достаем из формы.

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