Так, Киевская городская государственная администрация (КГГА) утром 9 декабря сообщила, что памятник Щорсу в Киеве начали демонтировать.

Ранее, необходимость износа памятника обсуждали по меньшей мере в течение нескольких лет.

Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

"С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус", – сообщили в КГГА.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Украинцы в комментариях к новости поделились мнениями:

"Вот самое главное сейчас-снести памятник и все будут счастливы...У нас идет полномасштабная война ,разруха, сколько всего нужно ребятам на фронт, им нужны елки, брусчатка, памятники..Спишут пару десятков тысяч и пойдут эти деньги в чью-то карман",

"Лучше займитесь метро",

"Господи, ну когда уже будут какие-то конструктивные действия в пользу народа. Сносите, ломаете, переименовываете, переносите. Ну сделайте что-нибудь полезное. Запускайте в производство собственные разработки вооружения, заботьтесь о бойцах, во всех значениях этого слова от 0 до демобилизации, не поднимайте тарифы...", - пишут в комментариях пользователи сети.

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