Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусную и при этом полезную и диетическую буженину из индейки.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- филе индейки - 1 кг
- морковь - 1 большая
- чеснок – несколько зубчиков
- горчица – по вкусу
- оливковое масло
- соль - в пропорции 9 г на 1 кг мяса
- специи для барбекю (копченая паприка, сухой лук и чеснок, черный и красный перцы)
- обрезки лука и сельдерея
- ароматные травы и белое вино – по желанию
Морковь "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит и нарезает длинными брусочками, зубчики чеснока разрезает на несколько кусочков. Шпигуем филе индейки морковью и чесноком, натираем смесью соли, горчицы, специй и оливкового масла и оставляем мясо на ночь в холодильнике.
Утром заранее достаем филе из холодильника. Выкладываем индейку в небольшую форму для запекания. Сверху "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает еще несколько кусочков моркови, обрезки лука и сельдерея, добавляет чабрец и немного вина для аромата.
Заворачиваем форму с мясом в рукав для запекания и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час. После этого раскрываем рукав и запекаем буженину еще 10-12 минут в режиме верхний гриль при температуре 240 градусов, чтобы получить хорошую румяную корочку.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что такую буженину можно подавать и горячей в качестве основного блюда, и холодной как закуску.
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