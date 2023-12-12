Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт идеальной буженины и на праздник, и на каждый день.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусную и при этом полезную и диетическую буженину из индейки.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

филе индейки - 1 кг

морковь - 1 большая

чеснок – несколько зубчиков

горчица – по вкусу

оливковое масло

соль - в пропорции 9 г на 1 кг мяса

специи для барбекю (копченая паприка, сухой лук и чеснок, черный и красный перцы)

обрезки лука и сельдерея

ароматные травы и белое вино – по желанию

Морковь "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит и нарезает длинными брусочками, зубчики чеснока разрезает на несколько кусочков. Шпигуем филе индейки морковью и чесноком, натираем смесью соли, горчицы, специй и оливкового масла и оставляем мясо на ночь в холодильнике.

Утром заранее достаем филе из холодильника. Выкладываем индейку в небольшую форму для запекания. Сверху "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает еще несколько кусочков моркови, обрезки лука и сельдерея, добавляет чабрец и немного вина для аромата.

Заворачиваем форму с мясом в рукав для запекания и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час. После этого раскрываем рукав и запекаем буженину еще 10-12 минут в режиме верхний гриль при температуре 240 градусов, чтобы получить хорошую румяную корочку.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что такую ​​буженину можно подавать и горячей в качестве основного блюда, и холодной как закуску.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.