Как вариант, вы можете сделать собственные свечи с использованием всего-навсего двух природных ингредиентов: масла и хлопчатобумажных нитей.
Что вам понадобится:
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Масло. Вы можете использовать любое растительное масло по вашему выбору. Чаще используют оливковое масло, поскольку оно легко доступно и имеет приятный аромат. Другие варианты включают кокосовое или подсолнечное масло.
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Хлопковые нити. Выберите толстые хлопчатобумажные нити, которые легко насыщаются маслом и горят дольше. Можно приобрести их в любом магазине для рукоделия или интернет-магазинах.
Шаг 1: Подготовка материалов
Прежде всего, сделайте небольшой клубок из хлопчатобумажных нитей, оставляя свободным конец, который будет служить водкой свечи.
Шаг 2: Дополнение маслом
Облейте масло в небольшую миску или плоский контейнер. Углубите хлопковый клубок в масло, гарантируя, что весь материал насыщен.
Шаг 3: Формирование свечи
Расположите пропитанный ком в форме свечи. Дайте времени для того, чтобы масло впитывалось в хлопчатобумажные нити. После этого, вы можете использовать свою свечу.
Шаг 4: Воспламенение
После того как свеча впитает достаточно масла, зажгите ее. Будьте осторожны и размещайте свечу на устойчивой поверхности, чтобы избежать случайного огня.
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