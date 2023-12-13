Свечи являются не только источниками света, но и элементами декора и атмосферы в помещении, однако многие избегают их использования через склад, который может содержать парафин и воск, которые считаются неэкологическими и вредными.

Как вариант, вы можете сделать собственные свечи с использованием всего-навсего двух природных ингредиентов: масла и хлопчатобумажных нитей.

Что вам понадобится:

Масло. Вы можете использовать любое растительное масло по вашему выбору. Чаще используют оливковое масло, поскольку оно легко доступно и имеет приятный аромат. Другие варианты включают кокосовое или подсолнечное масло. Хлопковые нити. Выберите толстые хлопчатобумажные нити, которые легко насыщаются маслом и горят дольше. Можно приобрести их в любом магазине для рукоделия или интернет-магазинах.

Шаг 1: Подготовка материалов

Прежде всего, сделайте небольшой клубок из хлопчатобумажных нитей, оставляя свободным конец, который будет служить водкой свечи.

Шаг 2: Дополнение маслом

Облейте масло в небольшую миску или плоский контейнер. Углубите хлопковый клубок в масло, гарантируя, что весь материал насыщен.

Шаг 3: Формирование свечи

Расположите пропитанный ком в форме свечи. Дайте времени для того, чтобы масло впитывалось в хлопчатобумажные нити. После этого, вы можете использовать свою свечу.

Шаг 4: Воспламенение

После того как свеча впитает достаточно масла, зажгите ее. Будьте осторожны и размещайте свечу на устойчивой поверхности, чтобы избежать случайного огня.

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