Салат Цезарь любят миллионы людей, его можно встретить в меню ресторанов и кафе по всему миру, однако по этому простому рецепту дома его можно приготовить не хуже.

Салат Цезарь получится вкусным, свежим и питательным благодаря простым продуктам, пишет Politeka.net.

А именно вам понадобятся – куриное филе (300 г), салат Айсберг (400 г), томаты черри (10 шт), твердый сыр (100 г), батон, чеснок (1 зубчик), растительное масло, специи и соус цезарь.

Филе нарезаем кубиками. Будет очень вкусно, если для салата Цезарь филе запечь. Для этого просто поставьте куриное филе запекаться на 20-30 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Конечно, подкопченное куриное филе можно купить готовым в магазине.

«Салат Цезарь – это самое простое, что можно придумать. Потому что твердый сыр, сухарики, помидоры, куриное филе и салат – вот и все. Это самое простое, что может быть. Есть еще варианты, когда добавляют бекон, но я считаю, что не нужно», - подчеркнул ведущий Юрий Горбунов в эфире программы «Сніданок з 1+1» приготовления салата Цезарь.

Отметим, что салат Цезарь носит имя придумавшего его повара. Он был американским куланаром итальянского происхождения, мексиканским ресторатором по имени Цезарь Кардини.

Помидоры черри нарезаем, сыр натираем. Из белого хлеба делаем гренки – просто обжариваем кубиками на сковороде.

Далее Юрий Горбунов высыпал в миску сухарики, добавил помидоры черри и потертый сыр.

«Если у вас черри – разрезаем на половинки, если обычный помидор – его нужно порезать хотя бы на шесть частей», – советует Юрий Горбунов.

Добавляем соль и перец. Салат айсберг рвём руками на небольшие кусочки.

«Есть еще масло, куда я добавил чеснок», – прокомментировал Юрий Горбунов ход приготовления салата Цезарь.

Также в салат Юрий Горбунов добавил соус Цезарь и деликатно перемешал.

«Это невозможно испортить и быстро», – отметил Юрий Горбунов, раскладывая салат по тарелкам.

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