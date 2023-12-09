Ликвидирована схема присвоения бюджетных средств на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ.
Как сообщаетСБУ, речь идет о модулях усиления мощности радиолокационных систем на истребителях СУ-27.
Директор оборонного предприятия вместе с сообщниками намеревался украсть почти 4 млн. на закупки авиаоборудования.
Такую сумму злоумышленник внес в договор с аффилированной коммерческой структурой.
Дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а глава приказал взять на баланс бракованную продукцию и оплатить ее стоимость.
Чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества.
Таким образом, компания перечислила дельцам первый транш в размере 1,9 млн грн.
Далее участники «схемы» хотели вывести деньги через подконтрольные фирмы, выучить в наличные деньги и поделить между собой.
К счастью, правоохранители своевременно разоблачили "схему",
На всю сумму договора 3,9 млн. грн. наложен арест.
Эксдиректору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и двум сообщникам поставлено в известность о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366.
В настоящее время идет расследование, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Последние новости Украины:
Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.
Также писала Politeka, в Днепре продали РФ важные системы для военных баз.