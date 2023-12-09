Разоблачен глава оборонного завода, который разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для СУ-27.

Ликвидирована схема присвоения бюджетных средств на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ.

Как сообщаетСБУ, речь идет о модулях усиления мощности радиолокационных систем на истребителях СУ-27.

Директор оборонного предприятия вместе с сообщниками намеревался украсть почти 4 млн. на закупки авиаоборудования.

Такую сумму злоумышленник внес в договор с аффилированной коммерческой структурой.

Дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а глава приказал взять на баланс бракованную продукцию и оплатить ее стоимость.

Чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества.

Таким образом, компания перечислила дельцам первый транш в размере 1,9 млн грн.

Далее участники «схемы» хотели вывести деньги через подконтрольные фирмы, выучить в наличные деньги и поделить между собой.

К счастью, правоохранители своевременно разоблачили "схему",

На всю сумму договора 3,9 млн. грн. наложен арест.

Эксдиректору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и двум сообщникам поставлено в известность о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366.

В настоящее время идет расследование, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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