По старому стилю 9 декабря отмечали годовщину освящения храма Георгия Победоносца в Киеве.
Народный праздник 9 декабря имеет название Юрьев день.
Наши предки в этот день раздавали долги и выполняли все старые обещания.
Было принято говорить, если до Юрьева дня не вернуть долг - человек весь год будет ходить в должниках.
В Юрьев день важно посетить службу в церкви перед отправлением в дальнюю дорогу.
На молебне у Бога просят благополучно пройти путь.
День считается удачным для уборки, ремонта, утепления окон и стен.
Издавна верили, что сделанный 9 декабря ремонт прослужит долго.
9 декабря считается удачным днем для желающих забеременеть.
Существуют и запреты 9 декабря, в этот день старались без надобности не ходить в лес, потому что волки становятся злыми и не боятся людей.
Прыгать на льду, кататься - запрещено, ведь лед в Юрьев день становится тонким.
Избегайте ссор с близкими 9 декабря, есть риск, что отношения испортятся навсегда.
Беременным не рекомендуется работать и заниматься физическим трудом, потому что роды не будут легкими.
Существуют такие приметы 9 декабря:
Если в этот день северный ветер дует - к морозам.
Иней 9 декабря - к хорошему урожаю в следующем году.
День холодный - вся зима будет морозной.
Источник: Униан.
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