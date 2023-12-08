Православная церковь Украины 9 декабря по новому стилю чтит день зачатия Пресвятой Богородицы.

По старому стилю 9 декабря отмечали годовщину освящения храма Георгия Победоносца в Киеве.

Народный праздник 9 декабря имеет название Юрьев день.

Наши предки в этот день раздавали долги и выполняли все старые обещания.

Было принято говорить, если до Юрьева дня не вернуть долг - человек весь год будет ходить в должниках.

В Юрьев день важно посетить службу в церкви перед отправлением в дальнюю дорогу.

На молебне у Бога просят благополучно пройти путь.

День считается удачным для уборки, ремонта, утепления окон и стен.

Издавна верили, что сделанный 9 декабря ремонт прослужит долго.

9 декабря считается удачным днем для желающих забеременеть.

Существуют и запреты 9 декабря, в этот день старались без надобности не ходить в лес, потому что волки становятся злыми и не боятся людей.

Прыгать на льду, кататься - запрещено, ведь лед в Юрьев день становится тонким.

Избегайте ссор с близкими 9 декабря, есть риск, что отношения испортятся навсегда.

Беременным не рекомендуется работать и заниматься физическим трудом, потому что роды не будут легкими.

Существуют такие приметы 9 декабря:

Если в этот день северный ветер дует - к морозам.

Иней 9 декабря - к хорошему урожаю в следующем году.

День холодный - вся зима будет морозной.

Источник: Униан.

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