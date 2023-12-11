Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик советует попробовать буженину по этому невероятному рецепту.

Рецептом вкусной, душистой и сочной буженины с ведущими Лилией Ребрик и Константином Октябрьским поделился кулинарный эксперт и известный повар Чаба Бакош.

В эфире программы «Утро дома» на телеканале "Дом" Чаба Бакош рассказал и показал секреты приготовления сочной и аппетитной буженины.

Для приготовления буженины нужна свиная лопатка – 2 кг, лук – 2 шт., чеснок – одна головка, листики лаврового листа, перец душистый (горошек), перец черный (горошек), перец черный молотый, соль, бумага для выпекания широкая.

Сначала лопатку надо нашпиговать – делаем надрезы и в каждый вкладываем зубчик чеснока. Посыпаем перцем.

«Буженину обожаю! Вообще, по одной из версий название буженина связано с бужанами – народом, который проживал у верховьи реки Западный Буг и свинина у них была одним из самых главных продуктов на столе», - рассказала Лилия Ребрик.

Нашпигованное мясо также солим. Соль и перец молотый натираем в мясо руками.

"Мы используем классические приправы, а секрет нашей буженины будет в том, что мы будем запекать и томить его более четырех часов", - рассказал Чаба Бакош.

Нашпигованное мясо выкладываем на бумагу для запекания, сверху добавляем лавровые листики и перец (горошек). Также под мясо подкладываем небольшую «подушку» из лука, порезанного кольцами, и нескольких листочков лавровых листьев.

"Так щедро перца", - отметила Лилия Ребрик.

Хорошо заворачиваем мясо в бумагу для выпечки. Затем еще один двойной слой «упаковки» – фольга.

Буженина по этому рецепту выпекается в духовке примерно четыре часа.

«Сначала сорок минут оно будет запекаться на высокой температуре, а затем уберем высокую температуру и оно будет запекаться на 120-140 градусах», - пояснил Чаба Бакош Лилии Ребрик и Константину.

Результат приготовления буженины по этому рецепту будет невероятно вкусным и красивым.

«Боже, как это прекрасно! Это можно сделать дома, в домашних условиях! Это очень вкусно, идеально! Обязательно попробуйте приготовить, вы не пожалеете», - отметила Лилия Ребрик, пробуя буженину по этому рецепту.

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