Пенсии в Украине в 2024 году изменятся, стало известно, когда произойдет индексация выплат.

Пенсии в Украине в 2024 году пересчитают, известно, что изменятся размеры минимальной и максимальной пенсии.

В настоящее время идет подготовка законопроекта, согласно которому пенсии в Украине будут рассчитывать по новой формуле.

Так, в 2024 году в Украине планируют запустить пенсионную реформу.

Благодаря ей должны повысить уровень выплат (до 30-50% средняя зарплата) и сравнить старые и новые пенсии.

Пенсия в Украине в 2024 году изменится, так минимальную пенсию могут повысить вместе с прожиточным минимумом, с 1 января 2024 года она составит 2361 грн;

максимальная пенсия в Украине тоже вырастет и будет на уровне 23610 грн;

средняя пенсия в Украине в 2024 году будет до 6 тыс. грн, сейчас она составляет 5311 грн.

В 2024 году в Украине перерасчет пенсий состоится в январе, марте и июле.

Известно, что в январе 2024 года выплаты повысят пенсионерам, получающим минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле 2024 года перечислят тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем.

В марте 2024 года пенсии в Украине повысят всем, у кого будут пенсии индексировать по плану.

"Коммунальные услуги подводят в Европу ,а когда уже пенсии будут европейские ...",

"Я не прочь чтобы повышали минимальную пенсию, но почему средняя пенсия остается без изменений, делают уровниловку. Один почти не работал, будет получать так же как проработавший 40 лет и уплачивавший налогов",

"Поднимают пенсию на копейки, а цены на сотни..",

"Какой абсурд...В январе поднимут пенсии тем, кто получает минимальную пенсию и тем, кто получает максимальную( потому что им больше всего нужно, наверное.)Как это понять?Где справедливость? Для кого эти реформы? – пишут украинцы в комментариях.

Последние новости Украины:

Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.

Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.

Также Politeka сообщала, Кабмин намерен отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.