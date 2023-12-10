Солистка The Hardkiss и тренер «Голос страны» Юлия Санина готовит не очень часто, но вкусно.

Есть у солистки The Hardkiss и тренера «Голос страны» Юлии Саниной и свой рецепт борща.

«Борщ у меня просто шикарный», – рассказывала Санина о вкусовых качествах этого блюда.

По словам Юлии Саниной, готовить она начала уже во взрослом возрасте, когда в ее жизни появилась любовь. Встречаясь со своим будущим мужем Валом, Юлия Санина хотела его действительно поразить.

Санина также отмечает, что у нее не только борщ вкусный, но и все другие блюда.

Готовя борщ, Юлия Санина сначала делает заправку – отдельно натирает свеклу, морковь, нарезает лучок и чеснок. Затем добавляет томатную пасту и немного воды.

Все это Юлия Санина тушит и добавляет специи – соль, перец, паприку и кориандр. Параллельно Юлия Санина кипятит воду, в которую кладет порезанный картофель и капусту.

Следующий шаг Юлии Саниной в приготовлении борща – добавляем заправку.

Свой борщ Юлия Санина подает без сметаны.

Напомним, ранее Юлия Санина поделилась своим фирменным рецептом оладий, тающих во рту.

Также напомним, что раньше своим рецептом борща поделилась известная танцовщица, хореограф, звезда "Танцы со звездами" Илона Гвоздева.

Свой борщ Илона Гвоздева готовит с пекинской капустой.

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