Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскрыл секретный ингредиент, который сделает домашнюю колбаску сочной и еще более вкусной.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить самую вкусную домашнюю колбасу.

"Я люблю экспериментировать с рецептами - иногда, очень его меняю, а могу добавить какой-то простой ингредиент) И колбаску обожаю, но часто она мне кажется суховатой, поэтому я решил добавить на этот раз картошку", – пишет судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

1.1 кг мякоти свинины (лопатка или окорок)

250 г сала

200 г сырого почищенного картофеля

сухой чеснок (или свежий)

мускатный орех

душистый и черный перцы

можно добавить немного копченой паприки

соль (в расчете 9 г на 1 кг продукта)

100 г ледяной воды

кишка

Приблизительно 250 г мяса и 50 г сала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставляет на перекрутку, а все остальное нарезает кубиком примерно 1 см, сало можно даже помельче.

Извращаем мясо, сало и чистый картофель. Добавляем соль, чеснок, мускатный орех, перец и копченую паприку. Смешиваем извращенную массу с нарезанным мясом и салом, добавляем ледяную воду и хорошо вымешиваем, "выбиваем" фарш.

Далее наполняем фаршем кишку.

"Кишку беру предварительно засоленную – они так очень хорошо сохраняются. Важно наполнять где-то на 2/3 – потому что натуральная оболочка уменьшается при приготовлении. А еще делаю несколько проколов – чтобы получался избыточный сок“, – объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Запекаем колбаску в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. На противень"Мастер Шеф" Владимир Ярославский подливает немного воды, а также периодически листал колбаску, чтобы с обеих сторон была румяная корочка.

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