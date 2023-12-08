В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить самую вкусную домашнюю колбасу.
"Я люблю экспериментировать с рецептами - иногда, очень его меняю, а могу добавить какой-то простой ингредиент) И колбаску обожаю, но часто она мне кажется суховатой, поэтому я решил добавить на этот раз картошку", – пишет судья "Мастер Шеф" Ярославский.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 1.1 кг мякоти свинины (лопатка или окорок)
- 250 г сала
- 200 г сырого почищенного картофеля
- сухой чеснок (или свежий)
- мускатный орех
- душистый и черный перцы
- можно добавить немного копченой паприки
- соль (в расчете 9 г на 1 кг продукта)
- 100 г ледяной воды
- кишка
Приблизительно 250 г мяса и 50 г сала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставляет на перекрутку, а все остальное нарезает кубиком примерно 1 см, сало можно даже помельче.
Извращаем мясо, сало и чистый картофель. Добавляем соль, чеснок, мускатный орех, перец и копченую паприку. Смешиваем извращенную массу с нарезанным мясом и салом, добавляем ледяную воду и хорошо вымешиваем, "выбиваем" фарш.
Далее наполняем фаршем кишку.
"Кишку беру предварительно засоленную – они так очень хорошо сохраняются. Важно наполнять где-то на 2/3 – потому что натуральная оболочка уменьшается при приготовлении. А еще делаю несколько проколов – чтобы получался избыточный сок“, – объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Запекаем колбаску в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. На противень"Мастер Шеф" Владимир Ярославский подливает немного воды, а также периодически листал колбаску, чтобы с обеих сторон была румяная корочка.
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